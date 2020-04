Polizei : Hundebesitzer aufgepasst! Unbekannte legen offenbar Giftköder in Prüm aus

Hundebesitzer aufgepasst! Unbekannte legen offenbar Giftköder in Prüm aus

Prüm Achtung, Giftköder! Hundehasser haben rund um die Markthalle in Prüm offenbar Teigklumpen ausgelegt. Die Polizei geht davon aus, dass sie Tiere gefährden können.

Durch einen aufmerksamen Spaziergänger sind am MIttwoch im Bereich der Markthalle in Prüm mehrere am Wegesrand ausgelegte, verdächtige Teigklumpen entdeckt worden Da der zeuge Giftköder vermutete, wurde die Polizei verständigt. Eine Überprüfung der Polizeibeamten vor Ort bestätigte den Verdacht, dass es sich bei den Teigklumpen um ausgelegte Giftköder handeln könnte. Die Köder wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.