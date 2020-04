Kriminalität : Unbekannter besprüht Hund mit Farbe - Polizei ermittelt

Trier Die Polizei Schweich ermittelt gegen einen Unbekannten, der einen Hund in Trier-Quint mit Farbe angesprüht haben soll. Der Hund wurde dabei verletzt.

Am Sonntag, 26. April, 10 Uhr, besprühte ein unbekannter Täter in der Schlossstraße in Trier-Quint einen auf einem dortigen Wohnanwesen freilaufenden Hund mit Sprayfarbe.