Die Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen ins Sportlerheim in Oberöfflingen ein

Foto: dpa/Silas Stein

(red) Unbekannte sind laut Polizei in das Sportlerheim am Sportplatz in Oberöfflingen eingebrochen. Die Tat sei im Zeitraum von Samstag, 25. April, 15 Uhr, bis Dienstag, 28. Apil, 18 Uhr, begangen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken