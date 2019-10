Auto rammt Kleinbus auf Autobahn : Nach Unfall mit zehn Verletzten in Luxemburg - Interpol sucht geflüchteten Franzosen

Luxemburg Ein Mann, der Ende August auf der luxemburgischen Autobahn betrunken einen schweren Unfall verursacht hat, wird inzwischen europaweit gesucht. Er ist laut Polizei nie zur Vernehmung erschienen.

Hintergrund des Haftbefehls ist ein schwerer Unfall Ende August 2019, der mit dem Verschwinden des Verursachers endet. Ein Kleinbus ist am 27. August gegen 23.30 Uhr auf der A1 in Richtung Deutschland unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Senningerberg auf der A 1 in Luxemburg prallte ein Auto in das Heck des Busses. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bus gegen die Leitplanken gedrückt. Dann kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite. Vier Passagiere werden schwer, der Rest der Menschen an Bord des Busses leicht verletzt. Das Auto des Unfallverursachers kam einige Meter vor dem Bus zum Stehen und fing unmittelbar danach Feuer.