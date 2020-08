Blaulicht : Mit mehr als drei Promille gegen eine Mauer – Polizei stoppt flüchtigen Autofahrer an der Mosel

Mit mehr als drei Promille gegen eine Mauer – Polizei stoppt flüchtigen Autofahrer an der Mosel

Neumagen-Dhron Gegen eine Mauer gefahren und geflüchtet: Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der mit mehr als drei Promille in Neumagen-Dhron einen Unfall gebaut hat. Bei der Kontrolle seiner Personalien fiel ihnen noch etwas auf.

Ein 36-Jähriger ist am Dienstagabend mit einem Transporter durch die Römerstraße in Neumagen-Dhron gefahren. Dabei verlor er, so die Polizei, die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr frontal gegen eine Mauer. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle.