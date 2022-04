Vermisstensuche : Vermisste Frau aus dem Hunsrück wird per Internet gesucht

Vermisste Frau aus dem Hunsrück wird per Internet gesucht

Morbach „Dringend gesucht“: Dieser Post der Elka-Holzwerke mit Sitz in Morbach im sozialen Netzwerk Facebook hat am Freitag, den 1. April, für Aufsehen gesorgt. Darin sind eine Frau und ihr Auto abgebildet.

Das Unternehmen bittet darum, nach beidem Ausschau zu halten. Wer das Fahrzeug sieht, einen silbernen Ford mit Birkenfelder Kennzeichen, wird gebeten, sich an das Unternehmen oder die Polizei zu wenden.

„Es ist echt wichtig und wir machen uns große Sorgen um die Fahrerin“, heißt es in dem Post. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigt auf TV-Anfrage die Angaben in dem Post. Die Leser werden gebeten, diesen weiter zu teilen. Ein Aufruf, der bei der hilfsbereiten Bevölkerung im Hunsrück ankommt: Am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ist der Post bereits fast 1000 Mal geteilt worden.