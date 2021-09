Blaulicht : Motorradfahrer weicht Tier aus und prallt gegen Baum

Dreis-Brück Unfall auf der B410: Dort ist ein Motorradfahrer mit zwei Bäumen kollidiert, nachdem er einem Tier ausgewichen ist.

Am heutigen Nachmittag, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der B 410 in der Gemarkung Dreis-Brück zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem 33-jährigen Motorradfahrer aus dem Kreis Düren (NRW). Die Unfallermittlungen ergaben, dass eine vierköpfige Motorradgruppe die B410 aus Richtung Kelberg kommend in Richtung A1 befuhr.