später lesen Taucheinsatz Person bei Schweich in der Mosel vermutet - Feuerwehr findet Motorroller FOTO: Agentur Siko FOTO: Agentur Siko Teilen

Twittern

Teilen



Ein Passant hat am Montag gegen 19.30 Uhr gemeldet, er habe eine Person in der Mosel treiben sehen. Daraufhin rückten Feuerwehr und Taucher an die NATO Rampe aus, die von Schweich in Richtung der Lonquicher Brücke liegt. Von Agentur Siko