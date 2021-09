Vorfälle in Konz und Saarburg : Schlägerei, Beleidigung, Sachbeschädigung - Mehrere Polizeieinsätze in Konz und Saarburg

Konz/Saarburg Hinter den Polizeibeamten aus Saarburg und Konz liegt ein turbulentes Wochenende: Die Einsatzkräfte mussten zu mehreren Vorfällen ausrücken. Besonders Körperverletzungen beschäftigten die Beamten.

Am vergangenen Wochenende gab es in Konz und Saarburg sowohl am Freitag, 24. September, als auch am Samstag, 25. September, mehrere Vorfälle. Das teilt die Polizei am Mittag mit.