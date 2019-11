Kontrolle : Polizei kontrolliert Schulweg und Geschwindigkeit

Wittlich/Hetzerath (red) In Kooperation mit dem Ordnungsamt der Stadt Wittlich hat die Polizei am Montag zwischen 7 und 8 Uhr Schulwegkontrollen am Peter-Wust Gymnasiums in Wittlich durchgeführt. Hierbei gab es keinerlei Beanstandungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Anschluss wurde zwischen 8.30 und 9.30 Uhr auf der K 39 von Naurath kommend in Richtung Hetzerath die Geschwindigkeit kontrolliert, da es dort in den vergangenen Monaten auf der kurvenreichen Strecke vermehrt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Unfällen kam. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auf diesem Teilstück 50 Kilometer pro Stunde. Insgesamt kam es in einer Stunde zu 16 Verstößen. Der „Tagesschnellste“ wurde mit einer Geschwindigkeit von 78 Kilometer pro Stunde gemessen.