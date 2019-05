Polizei : Rad während des Trainings geklaut

Die Polizei im Einsatz. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr ein im eingezäunten Bereich des Sportplatzes in Gerolstein abgestelltes Mountainbike gestohlen. Das Fahrrad gehört einem Jugendlichen, der es dort abgestellt hatte und am Fußballtraining teilnahm.

Es handelt sich um ein grün-schwarzes Fahrrad, 24 Zoll, der Marke Whistler mit Scheibenbremsen. Auffällig war die am Rahmen hinten links angebrachte Zugvorrichtung für einen Anhänger.