Zu einem Zwischenfall kam es bereits am Samstag, 10. November, gegen 12.40 Uhr am Kreisverkehr L 52/Edisonstraße. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein jüngerer Mann mehrmals hintereinander so rasant durch den Kreisel, dass eine Autofahrerin, die aus der Edisonstraße in den Kreisverkehr einfahren wollte, durch Hupen auf sich aufmerksam machte.