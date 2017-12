später lesen Polizei Unfall am neuen Kreisel in Salmtal: Auto fliegt durch die Luft - 25.000 Euro Schaden FOTO: Christina Bents / Trierischer Volksfreund FOTO: Christina Bents / Trierischer Volksfreund Teilen

Auf der L141 in Salmtal (Kreis Bernkastel-Wittlich) hat sich am Freitag gleich nach der Freigabe der Baustelle ein Unfall ereignet: Ein Autofahrer fuhr direkt über den neuen Verkehrskreisel am Ortseingang. red