Blaulicht : Raupe im Weinberg in Leiwen abgestürzt – Fahrer schwer verletzt

Foto: Polizeidirektion Trier

Leiwen Ein Fahrer hat sich am Samstag bei Arbeiten am Weinberg schwer verletzt. Er war mit einem Raupenfahrzeug abgestürzt. Was bisher bekannt ist.

Ein Fahrer ist mit einem Raupenfahrzeug am Samstagnachmittag, 30. April, bei Arbeiten in einem Weinberg in Leiwen (Landkreis Trier-Saarburg) abgestürzt. Das meldet die Polizei Schweich. Die Raupe befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks in einer Steillage und wurde mittels Seilzug gezogen.

Unfall am Weinberg: Stahlseil riss

Auf halber Strecke riss das Stahlseil, die Raupe rutschte bergab und knallte gegen eine Schutzplanke am Rand der Stützmauer des Weinbergs.

Der Fahrer der Raupe wurde auf die unterhalb des Weinbergs verlaufende L 148 geschleudert und beidem Unfall schwer verletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern aktuell an.

Unfälle: Arbeit in Weibergen bleibt ein Risiko