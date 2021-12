Pandemie : Heute Corona-Kontrolltag in der Region Trier

Heute Corona-Kontrolltag in der Region Trier

Trier Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat für diesen Donnerstag erneut zu einem landesweiten Corona-Kontrolltag aufgerufen. Auch das Polizeipräsidium Trier beteiligt sich an der Aktion. Was diesmal besonders im Fokus steht.

Nach dem landesweiten Kontrolltag am 2. Dezember, der laut Polizei beim Großteil der Bürgerinnen und Bürger auf positive Resonanz gestoßen sei, habe sich aus der Anzahl der festgestellten Verstöße die Notwendigkeit weiterer Kontrollen ergeben, wie die Polizei mitteilt.

Diesmal werden Polizei und kommunale Ordnungsbehörden besonders intensiv die Einhaltung der seit Anfang Dezember geltenden 29. Corona-Bekämpfungsverordnung überprüfen. „Landesweite Kontrolltage sensibilisieren für die Schutzmaßnahmen“, sagte Lewentz. Über die Erfahrungen am zweiten Kontrolltag im Dezember informiert der Minister am Nachmittag in Mainz. Das Polizeipräsidium Trier begleitet die Einsatzmaßnahmen auf seinem Twitter-Account @PolizeiTrier.