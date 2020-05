Unfall : Roller kollidiert mit Hauswand in Wincheringen – Fahrer schwer verletzt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wincheringen Ein 63-jähriger Rollerfahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg ist am Dienstagabend in Wincheringen in der Warsbergerstraße ungebremst in eine Hauswand gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wilfried Hoffmann

Der Mann wurde schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es genau zu dem Unfall kam ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.