Schwerer Unfall Zwei Stunden Vollsperrung in Schweich

Der Unfall geschah in Höhe der Abfahrt Ermesgraben. Eine 20-jährige Fahrerin befuhr die B 53 aus Schweich kommend in Richtung Trier. Eine 59-jährige Fahrerin befuhr die B 53 aus Trier kommend und wollte nach links in die K 39 in Richtung Ermesgraben einbiegen. Beim Abbiegen übersah sie die andere Frau, was zu einem Zusammenstoß führte.