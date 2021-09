Blaulicht : Unbekannte klauen EC-Karte und heben Geld ab - Polizei fahndet nach zwei Männern

Trier/Gelsenkirchen Die Kripo Trier fahndet mit Fotos einer Überwachungskamera nach zwei Männern, die mit einer in Trier entwendeten EC-Karte Geld an Geldautomaten in Trier und Gelsenkirchen abgehoben haben sollen.

Wie die Polizei mitteilte, stahlen Unbekannte am 29. Mai 2021 die EC-Karte einer 49-jährigen Triererin aus deren geparktem Auto, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Trier-West stand. Noch am gleichen Tag hoben zwei unbekannte Männer an einem Geldautomaten in der Trierer Hornstraße und am Tag darauf an einem Geldautomaten in Gelsenkirchen-Ückendorf/NRW mehrfach Geld ab. Insgesamt erbeuteten die Männer dabei einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Ermittler haben Fotos einer Überwachungskamera gesichert, auf denen die beiden Männer zu sehen sind.