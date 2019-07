Blaulicht : Unbekannter beschädigt Auto und fährt davon

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Ein roter Toyota Corolla war am Montag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr auf dem Parkplatz der Straße „An der Südschule“ in Bitburg abgestellt worden.

Der Fahrer stellte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug fest, dass das Auto links hinten am Stoßfänger beschädigt war. Der Fahrer des anderen Wagens, der den Unfall verursacht hat, ist weitergefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bitburg unter Telefon 06561/96850 oder jede andere Dienststelle entgegen.

(red/iro)