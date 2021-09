Unfall : Motorrad und Auto kollidieren in Trier - Biker schwer verletzt

Trier-Biewer In Trier-Biewer sind am Samstagnachmittag ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Nach ersten Informationen wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach Mitteilung der Berufsfeuerwehr Trier ist es am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr zu einem Unfall in Trier-Biewer gekommen.

Nach Angaben der Polizei war eine junge Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der B 53 in Richtung Schweich unterwegs. Als sie von der Straße in den Mäusheckerweg abbiegen wollte, übersah sie offenbar ein entgegenkommendes Motorrad, so dass beide Fahrzeuge auf der Kreuzung kollidierten. Der 35-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich wurde dabei nach Polizeiangaben schwerst verletzt. Die Autofahrerin, deren im Auto mitfahrendes Kind unverletzt blieb, erlitt einen schwerne Schock. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter mit der Klärung des Unfallhergangs. Hierzu wird die Bundesstraße am frühen Abend nochmals an der Unfallstelle komplett gesperrt.