Blaulicht : Polizei überwacht Schulweg in Konz: Lob für Eltern und Kinder

Konz Eine überwiegend positive Bilanz der Verkehrsüberwachung zieht die Polizei Konz nach der ersten Schulwoche.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien täglich im Rahmen der Schulwegüberwachung, insbesondere am Einschulungstag, Verkehrskontrollen an den Grundschulen der Stadt Konz durchgeführt. Insgesamt hätten sich Eltern und Kinder vorbildlich verhalten. Lediglich zwei Gurtverstöße von Erwachsenen seien registriert worden. Einige Verkehrsteilnehmer mussten allerdings beim Vorbeifahren an den Schulbussen daran erinnert werden, dass an stehenden Bussen mit eingeschaltetem Warnblinklicht die Vorbeifahrt nur vorsichtig, mit Schrittgeschwindigkeit und mit ausreichendem Abstand erlaubt ist.