Polizei : Unfall bei Immert - Motorrad kracht in den Gegenverkehr

Foto: TV/Friedemann Vetter

Immert Glück und Reaktionsvermögen haben am Sonntag einen 27-jährigen Motorradfahrer vor schlimmen Folgen eines Sturzes bewahrt. Der Mann war gegen 14.20 Uhr auf der B 327 in Höhe der Gemarkung Immert (Kreis Bernkastel-Wittlich) in Richtung Morbach unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve stürzte.

Die Polizei vermutet, dass er zu schnell unterwegs war.

Er konnte sein Zweirad während des Sturzes von sich wegdrücken, so dass die Maschine ohne den Fahrer in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte das Motorrad mit einem entgegenkommenden Van. Der Motorradfahrer sowie die Insassen des Vans zogen sich leichte Verletzungen zu. Zur Vorsorge begaben sich die Beteiligten dennoch in umliegende Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Thalfang beseitigt. Die Feuerwehren aus Immert und Thalfang sperrten die Bundesstraße während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten für etwa 90 Minuten in beide Richtungen.