Polizei stoppt Autofahrer bei Prüm: : Ohne Führerschein und Zulassung am Steuer

Ohne Führerschein und Zulassung am Steuer

Prüm (red) Der Polizei Prüm sind bei einer Kontrolle in der Nacht auf Freitag, 5. Juni, gleich zwei Fahrer ins Netz gegangen. Im Einmündungsbereich B 51 und B 410 nahe Prüm stoppten die Beamten gegen 23.30 Uhr einen Fahrer aus dem Kreis Merzig-Wadern.

Gegen 0.45 Uhr hielten die Beamten einen luxemburgischen Fahrer an, der aktuell keinen Führerschein hat. Zudem fuhr er einen nicht ordnungsgemäß zugelassenen Wagen. Denn er hatte an dem vormals in Deutschland zugelassenen Auto, das er kürzlich gekauft hatte, mitgebrachte luxemburgische Kennzeichen montiert. Damit wollte er den Anschein einer ordnungsgemäßen Zulassung erwecken und den Wagen nach Luxemburg überführen. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.