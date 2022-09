Blaulicht : Autos stoßen bei Niedermennig zusammen - Zwei Verletzte

Niedermennig Bei einem Unfall auf der B 268 bei Niedermennig sind am Montagmorgen zwei Autofahrer verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es am Montagmorgen gegen 8.35 Uhr auf der B 268 in Höhe der Abfahrt Niedermennig. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer von Niedermennig kommend auf die B 268 abbiegen. Dabei übersah er vermutlich ein anderes Auto. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In einem der Autos wurde der Fahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme blieb die Strecke Richtung Niedermennig voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier, die Berufsfeuerwehr Wache eins und zwei sowie der Rettungsdienst mit Notarzt der Berufsfeuerwehr Trier.