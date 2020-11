Zeugen gesucht : Unfall in der Autobahnausfahrt Longuich – Im Graben gelandet und dann geflüchtet

Longuich Ein Unbekannter kommt in der Ausfahrt von der Straße ab und fährt anschließend weiter. Hilfe bekommt er dabei von dem Fahrer eines anderen Autos.

Auf der A 602 ist nach Mitteilung der Polizei am Dienstag, 3. November, einen Unfall passiert. Gegen 18.30 Uhr verlor ein unbekannter Autofahrer in der Ausfahrt der Anschlussstelle Longuich die Kontrolle über seinen Kleinwagen. Er kam in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem Leitpfosten. Anschließend kam er in der Böschung rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Dann fuhr er, so die Polizei, aus dem Grünstreifen zurück auf die Fahrbahn und flüchtete in unbekannte Richtung. Laut einem Zeugen leistete ein weißer SUV-Fahrer dem verunfallten Fahrer und dessen Kleinfahrzeug Hilfe beim Verlassen des Grünstreifens.