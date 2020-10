Die Polizei bittet um Hinweise : Unfallflucht in Züsch: Polizei sucht Fahrer eines Firmenwagens

Züsch Der Fahrer eines blauen Transporters soll laut Polizei in Züsch ein parkendes Fahrzeug beschädigt haben und enfach weitergefahren sein.

Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei bereits am Donnerstag, 22. Oktober, in der Zeit zwischen 19 und 19.45 Uhr in der Ortslage Züsch ereignet. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Fahrer eines blauen Transporters mit dem Firmenaufdruck "Viessmann" habe dabei im Vorbeifahren in der Fraubachtalstraße ein parkendes Fahrzeug beschädigt.