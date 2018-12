Die Polizei sucht wegen Unfallflucht Hinweise auf Lkw-Fahrer

Ein Fall von Unfallflucht hat sich bereits am Montag, 3. Dezember, 10 bis 13.15 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Hillesheim ereignet. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurde ein parkender Mercedes Sprinter beim Ein- oder Ausfahren am Heck beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund des Schadens müsste es sich laut Polizei um einen Lkw handeln.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592/96260 in Verbindung zu setzen.

(red)