Blaulicht : Fahrt unter Alkohol endet am Baum: Verkehrsunfall in Platten

Foto: dpa/Stefan Puchner

Platten Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Sonntag, 26. Juli, gegen 1.25 Uhr in Platten, die Lieserstraße (L53) in Richtung B50 / Wittlich. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn und Alkoholeinwirkung kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei größere Steine und kollidierte gegen einen Baum.