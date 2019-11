Polizei : Außenspiegel kaputt, Verursacher türmt

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Hetzerath Von einem am Dienstag in der Bahnhofstraße in Hetzerath am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Transporter ist der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt worden – vermutlich weil ein anderes Fahrzeug dagegen fuhr.

Das merkte der Fahrer, als er gegen 18.55 Uhr zu seinem Transporter zurückkam. Der Unfallverursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern.