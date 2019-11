Polizei : Unbekannte entsorgen 100 Altreifen

Unbekannte entsorgen 100 Altreifen auf einem Parkplatz an der L 158 bei Monzelfeld. Foto: TV/Polizei Bernkastel-Kues

Monzelfeld ‎ Unbekannte haben auf einem Parkplatz an der L 158 in der Nähe von Monzelfeld rund 100 alte Autoreifen illegal entsorgt. Weil es so viele Reifen sind, geht die Polizei davon aus, dass sie mit einem Lieferwagen oder LKW transportiert worden sind.