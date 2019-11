Polizei : Polizeidienststellen telefonisch wieder erreichbar

Trier Die Störungen der Telefonanlagen mehrerer Polizeidienststellen in der Region Trier sind behoben worden. Am frühen Dienstagmorgen konnten die Dienststellen in Schweich, Daun, Hermeskeil, Birkenfeld und Baumholder sowie die Polizei- und Kriminalinspektionen in Idar-Oberstein nicht über die regulären Telefonnummern erreicht werden. Am frühen Nachmittag gab die Polizei Entwarnung: „Die Störungen der Telefonanlagen sind behoben.“ Alle Polizeidienststellen im Polizeipräsidium Trier sind wie gewohnt über die Amtsleitung erreichbar.

