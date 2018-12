Ich will ja nichts sagen,

aber endlich tut sich was im Hunsrückhaus am Erbeskopf. Die neue Dauerausstellung soll ja Lust machen auf den Nationalpark. Also ich als fortschrittliche Frau habe mir das schon mal ganz intensiv angeschaut. Die vielen Projektoren, die netten Lämpchen, also ich habe mich gefühlt wie nachts im Wald.

Dass die neue Schau wirkt, das hat man am Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal gesehen. Also der hat ja alle so mitgerissen mit seiner Rede zur Eröffnung, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Nach der Besichtigung hat keiner über die Ausstellung gesprochen, sondern alle haben über Hackethal geredet und wie begeistert er ist über das neue Nationalparktor und über die vielen Chancen, die das Hunsrückhaus bietet für Wirtschaft und Tourismus. Faszination Hunsrück – Faszination Erbeskopf hat er gesagt. Und was hatte der vor ein paar Jahren noch gegen den Nationalpark gewettert. Erinnert ihr euch?

Vielleicht merkt er jetzt auch, dass Morbach ein natürlicher Partner des Nationalparks ist. In der Morbacher Touristinfo gibt es inzwischen einen Infopunkt zu dem Schutzgebiet mit der Wildkatze als Wahrzeichen. Und mehrere Morbacher Betriebe haben sich sogar als Partner des Nationalparks auszeichnen lassen. So ist das eben, wenn man von der Realität überholt wird.

Aber wie ich den Morbacher Bürgermeister kenne, wird er das nicht auf sich sitzen lassen. So heimlich still und leise wie bisher wird der Nationalpark in Morbach seinen Siegeszug fortsetzen. Und irgendwann wird Hackethal nach vorne treten und so richtig für den Nationalpark werben, und zwar spätestens, wenn die Hilscheider mit dem Erbeskopf – vielleicht – in die Einheitsgemeinde Morbach gewechselt sind. Dann werdet ihr alle merken: Der Morbacher Bürgermeister hat sich zum größten Fan des Nationalparks gewandelt.

meint eure Liss