Still Collins gelten als die gefragteste Phil Collins- und Genesis-Tributeband in Europa. Das Repertoire reicht von den guten alten Genesis-Songs bis hin zu den aktuellen Phil-Collins-Hits. Am Freitag, 28. Dezember, 20.30 Uhr, tritt die Combo in der Stadthalle Saarburg auf.