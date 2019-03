später lesen Konzert Klassik kombiniert mit Moderne FOTO: TV / Arne Mayntz FOTO: TV / Arne Mayntz Teilen

Interpretationen klassischer Musik in Verbindung mit moderner Konzertgestaltung – das erwartet das Publikum am Samstag, 30. März, um 19 Uhr in der Synagoge in Wittlich. Mikhail Gurewitsch leitet das Dogma Chamber Orchestra.