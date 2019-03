später lesen Künstler fährt in 80 Tagen durch Deutschland Mit dem Tretroller in die Klausener Wallfahrtskirche FOTO: TV / Michael Wigge FOTO: TV / Michael Wigge Teilen

Kann man Deutschland von der Nordspitze auf Sylt bis zum südlichsten Punkt in Bayern in 80 Tagen auf dem Tretroller durchqueren? Michael Wigge will es wissen und ist mit Kamera und Tretroller unterwegs. In der Multivisionsshow wird Wigge bei seinem einzigen Auftritt in der Großregion am 31. März, um 19.30 Uhr, im Rahmen von „Kultur in der Wallfahrtskirche“ in Klausen über seine Reise berichten.