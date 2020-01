Benefizkonzert : Singen für ein „Grünes Klassenzimmer“

Neumagen-Dhron Zum achten Mal sind alle Musikinteressierte für Sonntag, 5. Januar, um 17 Uhr in die Pfarrkirche in Neumagen zum Benefiz-Neujahrskonzert eingeladen.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Einnahmen werden für die Errichtung eines „Grünen Klassenzimmers“ an der St. Helena-Grundschule in Neumagen-Dhron im Rahmen der Neugestaltung der Schulwiese eingesetzt. Dort können die Schüler in der Natur lernen und erleben, mit allen Sinnen. Foto: Frauenensemble Tonart