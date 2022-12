Benefizaktion Kinderhospiz : „Jedes Weihnachtsfest mit Noah ist für uns ein Geschenk“ (Video)

Info

Der Verein Nestwärme will in einem Neubau auf dem Trierer Petrisberg auch ein Kinderhospiz für pflegebedürftige oder lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Familien aus der ganzen Region einrichten. Der Trierische Volksfreund unterstützt die Planungen für das Kinderhospiz mit einer Benefizaktion und ruft zu Spenden auf das Konto DE24 5856 0103 0000 86 86 86 (Kinderhospiz Nestwärme) bei der Volksbank Trier auf. Wer eine Spendenquittung erhalten will, muss seine Adresse in der Überweisung angeben.

Sprechstunden für Privatspender, Firmen oder Stiftungen unter Telefon 0170/6832005 gibt es auch zwischen den Jahren an folgenden Terminen: 27. Dezember (10 bis 12 Uhr), 28. Dezember (14 bis 16 Uhr), 29. Dezember (10 bis 12 Uhr) und 30. Dezember (10 bis 12 Uhr). Das Nestwärme-Büro ist an diesen Tagen und auch am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 0651/99201-220 zu erreichen. Für Spender geöffnet hat das Büro in Trier, Christophstraße 1 (2. OG) am 24. und vom 27. bis 29. Dezember von 9 bis 12 Uhr.