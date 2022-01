Kolumne Hauptsache gesund : Schlafstörungen behandeln: Was tun gegen die Ursachen?

Schlafstörungen behandeln: Was tun gegen die Ursachen?

Trier Die Ursachen für Schlafstörungen sind vielfältig. Deshalb gibt es auch nicht eine einzelne wirksame Behandlung für jeden. Was tun, wenn es mit dem Einschlafen nicht klappt? Dr. Axel Steinke hat einige bewährte Ratschläge.

Schlafstörungen zählen zu den am häufigsten geklagten Beschwerden in der Hausarztpraxis und scheinen in Häufigkeit und Ausprägung zuzunehmen. Auch die empfundene Beeinträchtigung im Alltag durch einen gestörten und letztendlich nicht erholsamen Schlaf wird häufiger beklagt.