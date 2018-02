Zum Artikel „Caritas und Diakonie lehnen Altersprüfungen ab“ (TV vom 3. Februar) schreibt Hans-Georg Becker:

Wer die Unwahrheit sagt, lebt in dem Risiko, der Lüge überführt zu werden. Es ist keine Bagatelle, den staatlichen Behörden zum Lebensalter eine Lüge aufzutischen. Inländer, Ausländer, Asylsuchende, hier darf die Lüge nicht gesellschaftsfähig gemacht werden. Lügen unterminieren jedwedes Miteinander.

Das Lebensalter ist in unserem Rechtssystem eine so elementare Voraussetzung für alle Rechte und Pflichten, so zum Beispiel Geschäftsfähigkeit, Fahrerlaubnis, Wahlrecht, Eheschließung, um nur einige in Erinnerung zu rufen, dass es gilt, den Anfängen zu wehren. Unklarheiten muss ein geordnetes Rechtssystem mit den biologisch und technisch vorhandenen Erkenntnissen klären, die zur Verfügung stehen. Lügen ist eine Vertrauensverletzung, insbesondere denen gegenüber, die mit Leib und Leben beschützen und indirekt auch eine Körperverletzung derer, die vertrauen. Also, prüfe die Wahrheit, mein Rechtsstaat, wenn der Verdacht einer Lüge besteht.

Hans-Georg Becker, Schweich