Dumme Ausreden

Zum Artikel „Wenn Polizisten kellnern müssen“ und weiteren Beiträgen zum Thema (TV vom 31. Januar) schreiben Carl von Lieser und Josef Käser:

So, so, jetzt ist es also soweit: Polizisten „müssen“ sogar nebenbei arbeiten. Wenn das mal kein Gschmäckle hat! In Mexiko tun sie das bekanntlich schon lange, auf ihre Art. Allerdings sind sie dort wirklich schlecht bezahlt. Wenn Polizisten bei uns nicht genug Geld verdienen, dann frage ich mich, wie steht es um Altenpfleger, Kassiererinnen, Paketboten, Waldarbeiter, Friseure und so weiter?

Kann es nicht auch daran liegen, dass Polizisten im Dienst einfach nicht ganz ausgelastet sind? Schließlich wollen landeseigene Prüfer vor einiger Zeit festgestellt haben, dass Polizisten im ländlichen Raum im Wesentlichen damit beschäftigt sein sollen, Aktenordner von einer Stube in die andere zu tragen. Am Straßenrand bettelnd sind mir jedenfalls noch keine Polizisten begegnet, einmal abgesehen von denen in Mexiko ...

Carl von Lieser, Krimiautor, Trier

Beim Lesen dieses Artikels hat es mir die Sprache verschlagen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wer hat denn dieses Dilemma zu verantworten? Unsere Staatsdiener sollten doch in der Lage sein, von ihrem Einkommen zu leben und sich und ihre Familien zu versorgen. Stattdessen lese ich, dass sie bei der Bezahlung auf dem vorletzten Platz bundesweit liegen. Meiner Meinung nach ist dies ein eklatanter Verstoß der Landesregierung. Sie hat es nicht nur geschafft, Hunderte von Millionen Euro zu verschleudern, Beispiele wie Nürburgring, Hahn et cetera sind ja noch in frischer Erinnerung, sie hat es geschafft, die Zahl der Lehrer, Polizisten, Justizbeamten, Richter und weiterer Beamter so zu reduzieren, dass diese ihre Aufgaben nicht in vollem Umfang wahrnehmen können. Und jetzt stellt man plötzlich fest, dass all die Beamten unzureichend besoldet werden. Dies trifft ja sicher nicht für das politische Establishment zu. Hier hat die Politik nicht nur versagt, sondern ich sehe darin eine Pflichtverletzung, und eine solche ist zu ahnden. Die Bürger haben ein Recht auf eine funktionierende Verwaltung, Polizei und Justiz. Ich fordere die Landesregierung auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, damit dieser Mangel beseitigt wird und in Zukunft nicht mehr auftreten kann. Dumme Reden und Ausflüchte helfen keinem.

Josef Käser, Daun