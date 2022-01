Ihre Meinung : Geht es um Arbeitskräfte oder um gute Ergänzung für Familien?

Kinderbetreuung

Wie gut, dass die Kita gGmbh endlich mutig die Unzulänglichkeiten und hohen Belastungen, auch für die Kinder in den Kindertagesstätten, die gang und gäbe sind, öffentlich macht. Das hätte in der Tat schon längst passieren müssen. Die Pandemie schwemmt nun diese Missstände, wie auch viele andere in unserer Gesellschaft, unübersehbar an die Oberfläche.

Der Prozess der notwendigen, qualitativ hochwertigen Ausstattung und Entwicklung der Kitas, von dem die Rede ist, hätte längst vor allen zusätzlich festgesetzten Ansprüchen an die Kindertagesstätten in Gang gesetzt werden müssen, um eine derart krisenhafte Situation erst gar nicht entstehen zu lassen.

Geht es hier um die Arbeitskräfte, nach denen die Wirtschaft schreit oder um gute Ergänzung von Familien, denen das Wohl ihres Kindes so viel bedeutet? Den Eltern wird tagtäglich vor Augen geführt, dass die ihnen zugesagten Standards an gute Betreuung in den Kitas derzeit nicht zuverlässig erfüllt werden können. Es ist längst überfällig und in der bedrohlichen Pandemie ganz besonders wichtig, dass die Erzieherinnen und Erzieher nicht weiter das Bild der heilen Kita-Welt aufrecht halten, sondern mit Nachdruck öffentlich machen, dass sie unter diesen Bedingungen die wohlfeilen und als selbstverständlich dargestellten Ansprüche an ihre pädagogischen Aufgaben nicht erfüllen können.