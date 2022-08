Leserbrief : Alles soll bleiben, wie es ist?

Priesterinnen

Frauen seien zwar kompetent, das Priester*innen-Amt auszuüben, aber sie sollen es trotzdem nicht, weil es noch nie so war! Was für ein Argument ist das denn? Alles soll bleiben wie es ist? Stillstand ist Rückschritt!

So war das, bevor die Zeitung in die Häuser kam. Zum Glück hat sich der Trierische Volksfreund dem modernen Leben nicht verschlossen und braucht keine „Ausrufer“ mehr. Vielleicht wäre es manchmal gar nicht so schlecht, jemanden auf diese Weise loszuschicken, anstatt eine solche „verstaubte“ Meinung in der Zeitung abzudrucken. Ihr Statement würde niemanden nach draußen locken.