Natur : Weit über das Ziel hinausgeschossen

Klettersteig

Zum Leserbrief über den Burgen-Klettersteig in Manderscheid schreibt Werner Stadtfeld:

Ich kenne Birger Führ als empathischen Naturversteher, den ich selbst im Tal der Kleinen Kyll bei Untersuchungen des Lebens im und am Bach mit Schulklassen beobachten und bewundern konnte.

Und das ein „übergeordnetes gesamtgesellschaftliches Interesse hier nicht erkennbar ist“, muss ich auch vehement abstreiten. In der Region spielt der Tourismus eine wesentliche Rolle, und selbst der Klettersteig wird nichts daran ändern, dass es sich um „sanften Tourismus“ handelt.

Fahren Sie doch einmal mit mir in die Alpen. In jungen Jahren habe ich hier zahlreiche Klettersteige kennengelernt, vom Mindelheimer Klettersteig im Allgäu bei Oberstdorf bis zum anspruchsvollen „Rinu Pisetta“ am Gardasee. Menschen, die diese Herausforderungen suchen, sind Naturliebhaber und keine Naturzerstörer.