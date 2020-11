Mainz : Polizeistudie, Obdachlose, Impfung: Wofür die Ampel 2021 Geld ausgibt

Wie hältst du es mit der Demokratie? Das Land will die Sichtweisen von Polizisten in einer Studie beleuchten. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Fraktionen von SPD, FDP, Grüne bringen Extra-Wünsche für den Haushalt ein. Monate vor der Wahl raspeln sie Süßholz und wollen Koalition fortsetzen.

SPD, FDP und Grüne im Landtag Rheinland-Pfalz haben am Freitag eine Fülle von Änderungsanträgen zum Haushalt 2021 vorgestellt. Das Ausgabengesetz soll in der Woche vor Weihnachten vom Landtag verabschiedet werden.

Zu den Änderungsvorschlägen gehören Mittel für die Untersuchung von Vorurteilen bei der Polizei. Das Forschungsprojekt „Demokratie und Werte in der Polizei“ solle die teils heftige Diskussion versachlichen, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer. Geplant sei eine externe wissenschaftliche Studie mit vorgesehenen Mitteln von 160 000 Euro sowie drei zusätzlichen Stellen in der Hochschule der Polizei zur Begleitung der Studie.

Alle Vorschläge seien finanziell gedeckt, betonten die drei Fraktionen. In der Summe wachse das Volumen des Landeshaushalts nicht an, sondern sinke – unter anderem aufgrund von Änderungen bei Bundeszuweisungen – bei Ausgaben und Einnahmen um 1,9 Millionen Euro, sagte die haushaltspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Tanja Machalet.

Etwa dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl am 14. März 2021 raspelten die Ampelkoalitionäre Süßholz und unterstrichen damit, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen zu wollen, wenn die Mehrheit stimmt. Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun sagte: „Die Ampelkoalition war und wird auch in Zukunft eine erfolgreiche Koalition sein.“ SPD-Mann Schweitzer schmeichelte zurück: „Meine Fantasie reicht nicht aus, mir bessere Partner vorzustellen.“ Willius-Senzer von den Liberalen meinte: „Wir haben alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Ich wünsche mir, dass das so weitergeht.“