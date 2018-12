später lesen TV-Aktion Das ist Ihr Bild von Heimat! FOTO: Kurt Oblak FOTO: Kurt Oblak Teilen

Senden Sie uns Ihr Bild von Heimat. Darum haben der Trierische Volksfreund und das Mosel Musikfestival TV-Leser gebeten und gefragt: Was bedeutet Heimat für Sie? Was ruft bei den Menschen Sehnsucht nach dem Ort hervor, an dem sie aufgewachsen sind?

