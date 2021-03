Ausstellung : Landesausstellung in Mainz wurde bis Juni verlängert

Landesausstellung in Mainz wurde bis Juni verlängert

Mainz Die Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa“ im Lan-desmuseum Mainz ist ab Dienstag, 16. März, wieder für Gäste geöffnet. Sie wurde bis zum 13. Juni verlängert.

„Wir freuen uns sehr“, so der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf, „dass wir dank der großen Kooperationsbereitschaft der Leihgeber die Mittelalterausstellung, die einen so immensen Zuspruch erfahren durfte, um zwei Monate verlängern können.“

Zwischen September und November sei – so das rheinland-pfälzische Kultusministerium in einer Pressemitteilung – die Landesausstellung fast immer ausgebucht gewesen. Bis zur coronabedingten Schließung Anfang November konnten sie bisher nur 12 234 Gäste besuchen. Einige der geplanten Austausch-Exponate konnten zeitlich nach hinten verschoben werden, so dass sie trotz der temporären Schließung möglichst lange zu sehen sein werden.