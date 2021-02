Literatur : Massenmord beim Niedrigtemperaturgaren

Na ja, das mit dem Massenmord ist möglicherweise ein bisschen übertrieben. Aber wenn vier Menschen aus einer Gruppe von 13 ihr Lebenslicht ausgehaucht bekommen, also fast 30 Prozent der Truppe, dann ist der Begriff vielleicht nicht ganz so falsch.

Die vier – drei Männer, eine Frau – gehören beziehungsweise gehörten zu den „Treize Plats“, den dreizehn Tellern, wie sich der Gourmet-Kochclub nennt, dessen Mitglieder sich an wechselnden Örtlichkeiten zwecks Zubereitung exklusiver Gaumengenüsse treffen. Beim Date in „Hubschmidt‘s Lodge, Resort, Mushrooms and More“, nur echt mit dem falschen Genitiv-s, ist irgendwas schiefgelaufen, denn am Ende des Tages liegen vier Leichen nicht im Keller, sondern in der Küche – ertränkt im Suppentopf, erschlagen mit der Bratpfanne, aufgeschlitzt mit dem Fleischmesser und vergiftet durch weiter oben erwähnte Pilze; Mordmethoden also, die vorzugsweise in kulinarischem Ambiente zur Verwendung kommen.