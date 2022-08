Vinyl der Woche: Tracy Chapman – Tracy Chapman : Danke an Stevies fehlende Festplatte

Tracy Chapman - Tracy Chapman Foto: Amiga

Serie London Unruhe in Wembley. Nein, wir befinden uns nicht bei einem wieder-einmal-verlorenen-Elfmeterschießen der Engländer. Stattdessen im Jahr 1988, als Tracy Chapman für Stevie Wonder einsprang, 72.000 Menschen besänftigte und zum Weltstar wurde.

Es ist der 11. Juli 1988 im Londoner Wembley-Stadium. Anlässlich des 70. Geburtstages von Nelson Mandela geben sich Größen der Musikwelt die Ehre. Darunter auch Stevie Wonder. Ein Weltstar. Einer derjenigen, wegen dem die 72.000 Besucher ins Stadion gekommen sind. Wonder betritt die Hauptbühne. Etwas fehlt. Die Festplatte für sein Synclavier, auf der alle 25 Minuten Synthesizer-Musik für seinen Auftritt gespeichert waren. Wonder sagt, so könne er nicht spielen. Dreht sich um. Verlässt weinend die Bühne und das Stadion. Die Zuschauer werden unruhig – wie auch die Veranstalter. Die Lücke muss irgendwie gefüllt werden.

Die erst 24-jährige Tracy Chapman meldet sich. Sie habe da noch was, das sie bei ihrem Set am Nachmittag noch nicht gespielt habe. Sie benötige dafür nur ihre Akustikgitarre. Chapman hat damals gerade ihr erstes Album veröffentlicht, das sich recht gut verkaufte. Davon, ein Weltstar á la Stevie Wonder zu sein, ist sie aber noch weit entfernt.

Manchmal hat das Internet doch gute Seiten. Wie die zum Beispiel, dass wir uns noch heute den Auftritt Chapmans in Wembley ansehen können. Als sie schüchtern anfängt, an ihrer Gitarre zu zupfen, scheint kaum jemand in der Menge sie wirklich wahrzunehmen. Als sie mit nervöser Stimme beginnt, Fast Car zu singen, wird im Publikum noch immer unruhig geredet. Doch als Chapman im Refrain plötzlich jegliche Nervosität abwirft und ihr ganzes Können zeigt, zieht sie 72.000 Menschen in ihren Bann. Die nächsten Minuten definieren ihre Karriere.

Da das Konzert weltweit übertragen wird, wird Chapman auch außerhalb der Vereinigten Staaten bekannt. In den nächsten zwei Wochen verkauft sich ihr Album Tracy Chapman mehr als zwei Millionen, bis heute mehr als 20 Millionen mal. Es folgen Tourneen mit Bruce Springsteen, Sting und Peter Gabriel. Der Rolling Stone kürt Chapman zur Sängerin des Jahres 1988.

Fast Car handelt von einer Frau, die mit einem Mann zusammenlebt, der sie nicht unterstützt. Während sie im Lebensmittelgeschäft arbeitet, ist er faul und trinkt an der Bar. Sie erinnert sich zurück an die Zeit, in der sie und ihr Mann mit seinem schnellen Auto unterwegs waren und er seinen Arm um sie legte. Tracy Chapman sagte dazu einst: „Es geht eigentlich gar nicht um ein Auto... im Grunde geht es um eine Beziehung, die nicht funktioniert, weil sie an der falschen Stelle anfängt.“