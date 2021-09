Unternehmensfragen : Wenn der Chef zu nett ist

Was passiert, wenn ein Chef so nett ist, dass er seinen Leuten alles durchgehen lässt? Dann macht er sich erstaunlich unbeliebt. Karriereberater Martin Wehrle, Autor des gerade erschienenen Buches „Den Netten beißen die Hunde“, beschreibt eine Meuterei.

Der Wortführer redete Klartext: „Wir haben die Schnauze voll, dass Sie nie Position beziehen. Wenn jemand morgens zu spät kommt – Sie sagen kein Wort. Wenn jemand eine schlampige Arbeit abliefert – Sie deuten Ihre Kritik nur an. Und Sie loben Arbeiten, die es nun wirklich nicht verdienen.“ Stefan Deidinger fiel aus allen Wolken. Er wusste, dass er vor allem positive Rückmeldungen gab und sich auf die Stärken seiner Leute konzentrierte. Aber nie wäre er auf die Idee gekommen, damit bei seinen eigenen Mitarbeitern anzuecken. Schließlich profitierten sie von seiner menschenfreundlichen Haltung. Dieses Argument hielt er den Protestlern entgegen, worauf der Wortführer meinte: „Warum soll ich noch pünktlich sein, wenn Sie anderen die Unpünktlichkeit durchgehen lassen? Warum soll ich alles aus mir herausholen, wenn Sie sogar Misslungenes loben? Und haben Sie mal überlegt, welche Folgen es hat, dass Sie Lydia Becker in der Probezeit nicht entlassen haben? Wir anderen arbeiten jetzt für sie mit.“

In der Beratung meinte Stefan Deidinger, er habe seine Mitarbeiter doch nur schonen wollen. Doch nach einem längeren Gespräch wurde ihm klar, wen er in Wirklichkeit schonen wollte: sich selbst. Offenbar fürchtete er sich davor, seine Mitarbeiter zu konfrontieren. Er hatte Angst, sich damit unbeliebt zu machen und als übertrieben strenger Chef zu gelten. In seiner Kindheit hatte er unter seinem strengen Vater gelitten. Doch bei seinem Versuch, Herrschsucht dieser Art zu vermeiden, hatte er übersteuert und war in der Beliebigkeit gelandet.