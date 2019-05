Kinder : Sehr kluge und sensible Menschen

Trier Nachgefragt: Zwei Expertinnen beantworten Leserfragen am TV-Telefon.

Elfriede Mommenthal-Aymanns, Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum für angewandte pädagogische Psychologie (KAP) in Trier: Überprüfen Sie, ob der Grund für den Eifer in den hohen Erwartungen im Umfeld wie dem Elternhaus oder in der Schule liegt. Ein anderer Grund kann sein, dass es einen hohen Wettbewerb in der Schule gibt. Oder fragen Sie sich: Welchen Vorteil hat Ihre Tochter davon, wenn sie so lange Hausaufgaben macht? Möchte sie mehr Aufmerksamkeit? Hilfreich, gegen Perfektionismus anzugehen, kann auch sein, das Kind bereits für sein Bemühen zu loben und nicht erst für das Ergebnis.